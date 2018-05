Giocatore di golf colpito da un fulmine

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Un uomo di 61 anni ha riportato lievi ustioni dopo essere stato colpito da un fulmine all'interno di un campo da golf a Lainate (Milano). E' accaduto pochi minuti prima delle 17 nella struttura in via Manzoni 45.

Il giocatore era sul green quando è stato investito dalla scossa che lo ha attraversato lasciando ustioni alla mano e a un piede.

L'ipotesi è che la mazza da golf abbia attirato il fulmine.

L'uomo non ha mai perso conoscenza e ha chiamato i soccorsi spiegando cosa era accaduto. E' stato trasportato all'ospedale Niguarda in condizioni non preoccupanti.