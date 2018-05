Assemblea di Arexpo dà ok a masterplan

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - L'assemblea di Arexpo ha dato il via libera al masterplan per il progetto di sviluppo dei terreni in cui si è svolta l'Expo nel 2015, che porterà alla nascita di Mind, il Milano Innovation District.

Il passo successivo sarà la presentazione entro l'estate del piano integrato di intervento alle amministrazioni competenti.

Il via libera, secondo l'ad di Arexpo Giuseppe Bonomi "segna un ulteriore passo in avanti per la realizzazione concreta del più grande parco scientifico e tecnologico italiano".

L'assemblea ha approvato anche il bilancio 2017 che si è chiuso con una perdita di 10,4 milioni di euro interamente portata a nuovo.

Mind ospiterà lo Human Technopole, il campus scientifico dell'università Statale e l'ospedale Galeazzi, ma non solo.