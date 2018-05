Interrotta statale Regina su lago Como

(ANSA) - COMO, 06 MAG - Ha provocato danni nel Comasco l'ondata di maltempo che ha colpito nel pomeriggio soprattutto la zona del Lago con violenti temporali e raffiche di vento. La statale Regina è stata interrotta all'altezza del Comune di Colonno a causa di una frana che ha riversato terra e fango sulla sede stradale: il traffico discendente sulla sponda occidentale del Lario viene bloccato a Menaggio e dirottato verso la Valle Intelvi o la Svizzera.

I vigili del fuoco hanno effettuato vari interventi per tetti scoperchiati e allagamenti, e sono intervenuti per soccorrere imbarcazioni e surfisti in difficoltà. Non sono segnalati feriti.