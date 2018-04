Fontana: emergenza sicurezza a Milano? 'Situazione inizia ad essere poco sotto controllo'

A Milano "la situazione inizia ad essere poco sotto controllo" secondo il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che così ha risposto a chi gli ha chiesto se ci sia un'emergenza sicurezza in città. "Noi non possiamo intervenire direttamente", ha aggiunto Fontana arrivando alle celebrazioni del 70 anniversario dell’indipendenza di Israele, all'Umanitaria di Milano. "Chi è preposto deve intervenire diversamente" e "essere più determinato". Sull'uso del Daspo urbano, che il Comune intende estendere a tutta la città, Fontana ha preferito non commentare. "È inutile parlare di singoli provvedimenti - ha detto -. Bisogna cambiare atteggiamento nei confronti di questa situazione perché stiamo arrivando a livelli insostenibili. Inutile che si dica che le percentuali sono diminuite, il problema è che dobbiamo garantire anche la serenità e la sicurezza percepita dai cittadini, non documentare le percentuali".