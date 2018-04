Candreva, con Juve vietato sbagliare

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "La Juventus negli ultimi anni è stata la squadra più forte in Italia e ha fatto bene anche in Europa.

Sappiamo che troveremo una squadra arrabbiata ma dobbiamo pensare a noi stessi perché vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di arrivare il Champions. Non ci possiamo permettere di sbagliare nulla: è una partita difficile dove ci daranno poche occasioni. Dovremo quindi sfruttare al meglio quelle che avremo ma noi siamo pronti, non vediamo l'ora che arrivi questa grandissima partita perché per noi è importantissima per poter raggiungere il nostro obiettivo" Antonio Candreva, ai microfoni di Premium Sport, sottolinea l'importanza della sfida di sabato sera contro la Juventus, importante crocevia per l'Inter per centrare un posto in Champions. Candreva vorrebbe dedicare il successo ai tifosi nerazzurri, pronti ad invadere San Siro fino al tutto esaurito: "Lo stadio non sarà pieno solo sabato sera, è stato pieno tutto l'anno. I tifosi ci hanno supportato: noi vinceremo per loro e per noi stessi".