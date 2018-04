Droga, 27enne gambizzato a Milano

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Un uomo di 27 anni è stato gambizzato in via Arsia, nel quartiere Quarto Oggiaro, a Milano.

E' accaduto poco dopo le 21 in strada, l'uomo è stato accompagnato in condizioni non preoccupanti all'ospedale Sacco.

Raffaello L.B. ha precedenti per droga e il ferimento - secondo la prima ipotesi - riguarderebbe proprio la gestione dello spaccio. Sarebbero almeno cinque i colpi esplosi, ancora da chiarire quanti hanno raggiunto l'arto destro. Sul caso indaga la polizia.