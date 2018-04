Trenord: 203 milioni passeggeri nel 2017

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Trenord archivia il 2017 con passeggeri, ricavi e utile in crescita. Nell'intero anno la società ferroviaria della Lombardia ha trasportato 203 milioni di passeggeri: 755mila clienti nei giorni feriali (+2,8%), 390mila il sabato (+3,2%) e 281mila nei festivi (+4,1%). I ricavi operativi sono saliti del 5% a 804 milioni coi ricavi da traffico cresciuti di 15,9 milioni rispetto al 2016 grazie all'aumento del Malpensa Express e all'attività antievasione.

Coprono così del 45% i costi operativi senza incrementi tariffari. Il margine operativo lordo si è portato a 77,5 milioni (+2%) e l'utile netto a 10,5 milioni (+14%). Migliorata anche la posizione finanziaria netta, a 60 milioni.

"I buoni risultati raggiunti nel 2017, e nei due anni precedenti, sono tanto importanti quanto indispensabili per sostenere l'ambizioso piano al 2020, che prevede oltre 600 milioni di investimenti, di cui 415 milioni per il revamping della flotta vetusta", ha commentato Cinzia Farisè, a.d di Trenord.