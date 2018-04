Minaccia i carabinieri e ne ferisce uno

(ANSA) - PAVIA, 22 APR - Un uomo di 30 anni, residente a Voghera (Pavia), è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo di armi da taglio. Il 30enne è stato protagonista di una movimentata nottata in un pub-birreria di Voghera. I carabinieri sono intervenuti nel locale dopo che era stata segnalata la presenza dell'uomo che, in evidente stato di ubriachezza, disturbava i clienti e il personale. I militari hanno cercato di tranquillizzarlo ma l'uomo li ha aggrediti. Con l'aiuto dei medici del 118, il 30enne è stato sedato e successivamente trasportato all'ospedale di Voghera (Pavia). I carabinieri gli hanno sequestrato un coltello a serramanico di genere proibito. Uno dei militari, colpito con un calcio al volto, ha riportato contusioni giudicate guaribili in cinque giorni.