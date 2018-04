Inter batte Chievo in lotta Champions

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Con una sofferta vittoria per il 2-1 a Verona contro il Chievo, l'Inter rimane in corsa per la Champions a una lunghezza dalla Roma che ha superato a Ferrara la Spal e dalla Lazio che in casa ha rifilato una goleada a una Samp in versione balneare.

I nerazzurri hanno faticato perché le trame del centrocampo sono un po' scontate e il Chievo ha la grossa motivazione di doversi salvare. I veneti colpiscono un palo con Pucciarelli, poi Handanovic salva due volte con destrezza su Giaccherini e Pucciarelli. Ma nella ripresa la svolta è al 7': D'Ambrosio apre per Icardi che segna, gol prima annullato per fuorigioco e poi assegnato col Var. Il Chievo perde la bussola e gli ospiti ne approfittano raddoppiando con Perisic su illuminante apertura di Rafinha. L'Inter dovrebbe stare tranquilla, ma alla fine il Chievo si riporta sotto con un gol di Stepinski e nel forcing finale sfiora il rocambolesco pari con Tomovic.