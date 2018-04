In metro 700mila in più per il Salone

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Nei giorni del Salone del Mobile, le metropolitane di Milano, in particolare la linea 1 che arriva alla fiera, sono state letteralmente prese d'assalto con 700 mila viaggiatori in più di una normale settimana.

Secondo Atm, l'azienda Trasporti milanesi, i passeggeri sono infatti stati 7 milioni 900 mila. Un incremento del 16% rispetto alla settimana prima, ma anche del 10% rispetto alla scorsa edizione del salone quando scelsero la metropolitana 7.200.000 viaggiatori. Gli aumenti dei viaggiatori che da martedì hanno usato la linea uno per andare in fiera (220 mila viaggiatori in tutto) sono cresciuti del 23% rispetto ai giorni del salone 2017, quando viaggiarono sulla linea 1 176.000 passeggeri. E sono stati quasi 100.000 i biglietti integrati utilizzati con QR Code che consentono il viaggio in metropolitana e l'ingresso al Salone del Mobile. Durante tutti i giorni del salone e del fuorisalone, il servizio di Atm è stato rafforzato con il potenziamento in particolare delle linee 1 e 2 della metro.