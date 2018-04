Genocidio armeno in spettacolo a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Il 24 aprile ricorre tradizionalmente l'anniversario del genocidio armeno perpetrato dal governo dei Giovani Turchi a partire dal 1915. Per questo motivo domani sera, alle 20.30 a Palazzo Marino in Sala Alessi ingresso libero, il Comune di Milano ricorda l'accaduto, con lo spettacolo "I crimini contro l'umanità non vanno in prescrizione. 1915, il canto spezzato", in una serata dedicata alla memoria, alla musica, ai canti e alla poesia armena. Il soprano armeno Ani Balian, accompagnata al pianoforte dal maestro Giacomo Piazza, interpreterà i canti armeni tradizionali raccolti dal grande etnomusicologo Gomidàs; la musica sarà alternata ad interventi di reading, letture, di testimonianze tratte da pubblicazioni dell'epoca, con precisi agganci ad accadimenti attuali e di poesie di poeti armeni che hanno vissuto in prima persona il genocidio prima di essere a loro volta trucidati. La proiezione di immagini dell'epoca contribuirà alla contestualizzazione storica degli eventi.