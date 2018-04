Litiga per il vino e spara all'amico

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Un uomo di 45 anni è stato arrestato per detenzione di armi clandestine dopo aver sparato con una pistola modificata contro un conoscente di 61 anni al quale aveva affidato mesi fa la vendita di bottiglie di vino da collezione.

E' accaduto attorno alle 20.30 di ieri a Baranzate (Milano), il 61enne era seduto al bar con un amico quando ha visto arrivare il 45enne in sella a una bicicletta. Sapendo di rischiare la lite per il proprio ritardo nelle vendite, ha deciso di allontanarsi ma il ciclista lo ha raggiunto sotto casa e qui ha esploso un colpo che ha mancato il bersaglio. A quel punto il 61enne e l'altro uomo lo hanno inseguito con la propria auto, speronandolo fino a farlo cadere. All'arrivo dei carabinieri l'aggressore è stato trovato con una scacciacani modificata e nel suo box hanno scoperto una piccola officina per trasformare le armi giocattolo in pistole funzionanti.