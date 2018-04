Nasce il Bovisa Design District a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Con la Milan Design Week 2018 prende vita il Bovisa Design District, il distretto milanese dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alla creatività. In occasione del Fuorisalone, dal 17 al 22 aprile, l'ex area industriale in continua riqualificazione a Nord-Ovest del capoluogo lombardo propone ai visitatori - è stato spiegato durante la presentazione - percorsi interattivi per scoprire il meglio della produzione tecnologica incubata e sviluppata in zona attraverso centinaia di espositori, eventi e mostre per tutte le età e interessi e idee in grado di segnare piccole e grandi svolte nello sviluppo della società. Oltre al sistema Design del Politecnico, sono coinvolti numerosi soggetti aggregati da INBOVISA, il local network che mappa e mette in rete le realtà più attive e originali del territorio.