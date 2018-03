Auto contro tir, una morta nel mantovano

(ANSA) - MANTOVA, 27 MAR - Una donna è morta in un incidente stradale accaduto prima di mezzogiorno sulla ex statale Goitese, nel Comune di Porto mantovano, alle porte della città. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la donna viaggiava da solo su un'utilitaria che si è scontrata frontalmente con un Tir.

Nell'impatto l'auto è stata scaraventata nel fossato laterale; la donna, rimasta incastrata tra le lamiere, è morta sul colpo. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sulla ex statale che collega Mantova con Brescia il traffico è bloccato, con lunghe code di auto e camion che si sono formate in entrambe le direzioni.