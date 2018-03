Valli, rafforzare imprese ed economia

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - "In questo momento di insediamento del governo e delle amministrazioni locali, da poco elette, occorre proseguire lungo la strada di politiche di rafforzamento del sistema economico e imprenditoriale" a chiederlo è Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi che commentato i dati dell'edizione 2018 del 'Rapporto sulla competitività dei settori produttivi' dell'Istat presentati in Camera di Commercio.

La Lombardia, secondo il rapporto, è la prima regione in Italia per fatturato del settore manifatturiero, con circa 250 miliardi e valore aggiunto con oltre 60 miliardi, quest'ultimo in crescita negli ultimi anni di circa il 5%.