Uomo travolto e ucciso sulle strisce

(ANSA) - BESOZZO (VARESE), 20 MAR - Un uomo di 65 anni è deceduto questa mattina dopo essere stato investito da un'auto a Besozzo (Varese). A quanto si è appreso il pensionato stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato investito da una Citroen C4 guidata da una donna. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e i carabinieri.

L'uomo è stato trasportato in ospedale a Varese in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarlo in pronto soccorso, dove è stato constatato il decesso per trauma cranico e grave trauma toracico. Per stabilire l'esatta dinamica del sinistro i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. L'automobilista, come da prassi, è stata sottoposta all'alcol test.