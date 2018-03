Guna adotta un'arnia con 50mila api

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - La popolazione di api ha subito un forte calo. Per fare qualcosa di concreto volto a contrastarne la scomparsa, l'azienda italiana di medicina low-dose Guna ha deciso di sostenere il progetto 'Bee my Future', promosso da Lifegate, adottando un'arnia con al suo interno circa 50mila api per proteggerle e allevarle in un contesto urbano seguendo i principi del biologico. "Siamo felici e orgogliosi che da questa primavera 50mila api del progetto Bee My Future abbiano trovato in Guna un nuovo sostenitore", ha commentato Alessandro Pizzoccaro, fondatore e presidente del Cda di Guna. "Tutelare le api senza ricorrere a sostanze di sintesi - ha aggiunto Pizzoccaro - è un messaggio importante per un'impresa come la nostra che promuove da sempre i principi della prevenzione e del benessere psico-fisico". A occuparsi delle api e della produzione del miele sarà un apicoltore hobbista con esperienza decennale selezionato dall'Apam (Associazione produttori apistici della provincia di Milano), partner del progetto.