Miccichè eletto presidente Lega di A

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Gaetano Miccichè è stato eletto presidente della Lega Serie A all'unanimità. Le 20 società del campionato di calcio, riunite in assemblea a Milano, hanno confermato il consenso unanime per il presidente di Banca Imi, banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo. Entrerà in carica quando sarà rinnovata completamente la governance, con l'ad, i quattro consiglieri di Lega, quello indipendente e i due federali, e si concluderà il commissariamento affidato al presidente del Coni, Giovanni Malagò.

E' stato lo stesso Malagò a indicare ai club la candidatura del banchiere palermitano classe 1950, secondo presidente della Lega Serie A dopo Maurizio Beretta, in carica due mandati.

Tifoso del Milan, appassionato di sport, da oltre quindici anni nel circuito bancario, Miccichè ha in curriculum un MBA alla Bocconi, esperienze nel risanamento di gruppi industriali. E' membro del Cda di Rcs presieduto da Urbano Cairo, fratello del politico di Forza Italia Gianfranco e dell'ex vicepresidente del Palermo Guglielmo.