Incidenti stradali: gravi due ragazze

(ANSA) - BRESCIA, 18 MAR - Due ragazze di 20 e 17 anni sono ricoverate in gravi condizioni in due ospedali di Brescia dopo essersi ribaltate con la loro auto a Orzinuovi, nella Bassa Bresciana.

Si tratta di due giovani residenti nel Cremonese che nella notte stavano andando in un discoteca bresciana quando sono finite in un fosso all'altezza di una curva a gomito. Una delle due ragazze è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, mentre l'amica è rimasta bloccata nella vettura.