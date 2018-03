Quadrilatero moda, furto da 160mila euro

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Furto di merce da circa 160mila euro nel negozio Miu Miu in via Sant'Andrea, a Milano. I ladri hanno forzato la porta della boutique nel cuore del Quadrilatero della moda la scorsa notte. Secondo quanto si è appreso dalla polizia, le telecamere erano in funzione e potrebbero aver filmato la scena. Sul posto è stata inviata la Scientifica per raccogliere elementi utili all'individuazione degli autori.