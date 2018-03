Ippica, al via nuova stagione a S. Siro

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Non solo ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio Apertura sarà il clou della giornata e fuori dalla pista andrà in scena la rassegna Vini d'Italia. "Grazie a un calendario ricco di eventi, cultura, concerti e grande ippica -dice Fabio Schiavolin, ad di Snaitech- anche nella stagione 2018 l'ippodromo sarà uno dei principali luoghi di incontro, svago e intrattenimento di Milano. I 100 mila accessi del 2016, che già sembravano moltissimi, sono raddoppiati la scorsa stagione, con oltre 200mila presenze. Quest'anno puntiamo a fare meglio, e abbiamo in serbo molte sorprese tra cui spicca un grande progetto di valorizzazione del Cavallo di Leonardo".

L'ippodromo è per la prima volta inserito fra i luoghi da scoprire del FAI e in estate ospiterà il Milano Summer Festival, con vari artisti fra i quali Iron Maiden, Santana e Alanis Morissette.