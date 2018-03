Energia sostenibile, Lombardia al top

(ANSA) - MILANO, 15 MAR - Sono 13mila le imprese in Lombardia su 65mila presenti sul territorio nazionale che operano nei settori collegati ad energia e sostenibilità nel green. Il dato è stato diffuso oggi durante il primo incontro organizzato dalla Camera di commercio di Milano Monza-Brianza Lodi nell'ambito della Settimana delle Energie Sostenibili. All'incontro hanno preso parte Diego Mora (in rappresentanza del Comune di Milano), Giovanna Landi (studio legale specializzato in diritto ambientale) e Giuseppe Foti (general manager di Enerqos).

"Il vantaggio competitivo che offre Enerqos alle imprese in Italia, sulla scorta della nostra esperienza - ha spiegato Foti - si realizza attraverso soluzioni di efficientamento energetico, nel rispetto di 5 principi fondamentali", tra cui "l'indipendenza nella scelta delle migliori soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato" e "la flessibilità nella realizzazione di soluzioni energetiche che rispondono alle esigenze del cliente".