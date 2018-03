Operaio cade da 7 metri, grave a Milano

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Un operaio di 60 anni è stato trasportato in condizioni gravi al Policlinico dopo essere precipitato da circa sette metri in un cantiere in via Agnello, nel centro di Milano.

L'incidente, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, è avvenuto oggi intorno alle 11.30. Una tettoia ha attutito la caduta dopo quattro metri, l'uomo è poi finito nel cortile interno dopo essere precipitato per altri tre metri.