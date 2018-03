Fiera Milano torna a utile, ricavi +23%

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Nel 2017 Fiera Milano ha registrato ricavi pari a 271 milioni in crescita del 23% rispetto all'anno precedente e un utile netto di 1,7 milioni rispetto alla perdita di 22,9 milioni dell'esercizio 2016.

Il margine operativo lordo è positivo per 15 milioni dopo il dato negativo di 1,8 milioni dell'esercizio 2016 e un risultato prima degli oneri finanziari di 5,4 milioni rispetto al dato negativo di 23 milioni precedente. La posizione finanziaria netta è negativa per 0,8 milioni in forte miglioramento rispetto a -38,3 milioni al 31 dicembre 2016.

Nonostante un calendario fieristico atteso non favorevole, nel 2018 l'Ebitda è previsto in crescita in un range di 15-17 milioni. "Il 2017 si è chiuso, con grande soddisfazione, con solidi risultati in forte crescita e con il ritorno all'utile netto", commenta l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Fabrizio Curci.