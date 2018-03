A giugno primo graphic novel di Bozzetto

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Bruno Bozzetto pubblicherà per Bao Publishing il suo primo graphic novel. Il libro intitolato 'Minivip & Supervip - Il mistero del Via Vai', in uscita a giugno 2018, è firmato dal leggendario fumettista milanese con il disegnatore francese Grégory Panaccione. Protagonisti dell'albo dai contorni ecologisti annunciato oggi saranno i supereroi Minivip e Supervip - già protagonisti di un lungometraggio animato uscito 50 anni fa, nel 1968: nella nuova storia i due sono alle prese con un diabolico piano di una civiltà di alieni che forniscono all'umanità invenzioni e tecnologie con l'obiettivo di aumentare l'inquinamento atmosferico, in modo da rendere l'aria più respirabile per loro.

Il volume uscirà contemporaneamente in Francia per la collana Metamorphose dell'editore Delcourt.