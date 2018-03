Fiammata in ditta, due ustionati

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Sarebbe stata una fiammata durante la lavorazione di alcuni metalli, a innescare le fiamme che questo pomeriggio hanno investito madre e figlio, titolari di un'azienda artigianale di Ternate (Varese), ustionandoli su circa il 60% del corpo.

Un forte rumore, simile a un'esplosione, proveniente dall'interno del piccolo capannone aziendale e sentito dai residenti della zona, ha fatto scattare i soccorsi, nel primo pomeriggio.

Sul posto sono intervenute ambulanze e un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte dei vigili del fuoco, con i carabinieri e i tecnici Ats per tutti gli accertamenti del caso.

Trovati a terra, feriti ma coscienti, madre e figlio sono stati trasportati in ospedale. Le fiamme sono state domate in breve tempo e lo stabile messo in sicurezza.