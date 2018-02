Tensioni a manifestazione antifascista

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine al presidio antifascista di Milano. Un gruppo di partecipanti ha tentato di forzare un cordone di polizia al limitare di largo La Foppa per entrare in via Volta dando vita ad un corteo. Ne è nato un tafferuglio, durante il quale la polizia ha messo in atto una carica di alleggerimento; si registrerebbero diversi contusi.