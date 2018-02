Gattuso, presto parlare di Gattusismo

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - È presto per parlare di Gattusismo. Il Cholismo è un'altra cosa ma rispetto a Simeone mi piace più il palleggio e meno il gioco sulle seconde palle. Io prendo pochi gol e mollo qualche cinquina". Lo dice Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell'Olimpico contro la Roma. "In Italia - aggiunge Gattuso - ci sono tanti allenatori bravi e io ho semplicemente fatto copia e incolla da loro con qualche modifica personale. Bisogna lavorare sui concetti guardando gli altri allenatori: Giampaolo, Sarri, Allegri e altri. Ce ne sono tanti bravi. Bisogna avere l'umiltà di guardare, prendersi del tempo e mettere in pratica questi concetti sul campo''.