Milano, più posti letto per i senzatetto

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - In considerazione dell'ondata di freddo prevista per i prossimi giorni, il Comune di Milano ha potenziato i posti letto nei rifugi per i senzatetto, che durante il fine settimana saranno 2.700.

Dopo l'appello dei giorni scorsi a segnalare i casi di persone in difficoltà che vivono per strada, sono state circa sessanta le segnalazioni.

Da Palazzo Marino ricordano che il Centro Aiuto di via Ferrante Aporti 3 è aperto dalle 9 alle 24 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 24 il sabato e la domenica e dalle 12 alle 20 nei festivi.