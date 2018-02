Giochi: Fontana a Casa Italia

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 23 FEB - "Un futuro in politica? Tutti me lo chiedono. Non ci ho mai pensato ma le porte sono aperte, si vedrà". Lo ha detto Arianna Fontana, arrivata a Casa Italia per festeggiare la medaglia di bronzo vinta nei 1.000 metri di short track ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Ieri, dopo il terzo posto, aveva invitato gli italiani ad andare a votare: "Dobbiamo farlo tutti, perche' tutti dobbiamo darci una svegliata". "E' un bronzo davvero importante - ha aggiunto, tornando alla gara - su una distanza che non mi è mai piaciuta. Ho stretto i denti. Era difficile far meglio di Sochi, è sensazionale esserci riuscita. Un'emozione difficile da descrivere". Futuro? "Avrò bisogno di tempo per decidere, devo vedere se ho ancora fame, sto diventando vecchietta per questo sport". Per festeggiare queste medaglie alle Olimpiadi "shopping e vacanza, ma al momento non ho alcun piano".