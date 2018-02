Brembo, compie 20 anni sito di Mapello

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Il Gruppo Brembo celebra i primi 20 anni della storica fonderia di ghisa di Mapello (Bergamo) con la produzione del 100milionesimo disco freno in ghisa. La celebrazione oggi nel sito produttivo rilevato a metà degli anni '90 e diventato "un vero punto di partenza, una preziosa fonte di know-how per tutte le fonderie che abbiamo costruito in questi 20 anni", ha ricordato il presidente Alberto Bombassei nel suo intervento di fronte ai dipendenti.

"Qui si sono formati i ragazzi che fanno parte del nostro gruppo di esperti che ha curato e che cura con successo la realizzazione e l'avvio delle 'sorelle' di Mapello nel mondo", ha sottolineato ancora il presidente della Brembo.

Per mantenere aggiornata la fonderia sono stati necessari grandi investimenti in strutture e processi, in formazione del personale e nella salvaguardia dell'ambiente. Alcuni esempi ne sono il bio-filtro e il rimodernamento di alcune linee di produzione. Investimenti che proseguono e che continueranno nel futuro.