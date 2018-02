Smog: cala pm10, stop divieti a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Verranno sospese da domani a Milano le misure anti smog previste dal protocollo dell'aria regionale.

Lo comunica una nota di Palazzo Marino. I livelli delle polveri sottili sono infatti scesi sotto il limite di 50 microgrammi per metro cubo per tre giorni consecutivi: il 19, 20 e 21 febbraio in cui si è attestato rispettivamente su 24.2 microgrammi, 46.7 microgrammi e, ieri, su 43.6 microgrammi. Da domani sarà quindi sospeso il blocco delle auto più inquinanti così come tutte le altre restrizioni.