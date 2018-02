Moda: copripiumino con simboli partiti

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Per la settimana della moda, e a due settimane dalle elezioni nazionali, il brand Lenzuolissimi lancia il 'copripolitica', un copripiumino in raso di cotone 300 fili con stampati tutti i simboli dei partiti che il 4 marzo saranno protagonisti nella politica italiana. E' un capo non in vendita. "Una scelta - spiega l'ad della società di biancheria per la casa Michele Cascavilla - che vuole spiritosamente coniugare il bello della moda con l'impegno serio a cui sono chiamati gli elettori".

La società è nata a Milano nel 2014 e, in passato, aveva realizzato alcuni copripiumini, anche in questo caso senza fini commerciali, che avevano avuto una certa visibilità mediatica: tra questi uno di Silvio Berlusconi e Vladimir Putin e uno fra Kim Jong-un e Donald Trump, in cui i leader si stringevano la mano.