'Italiana', 30 anni di moda in mostra

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - La Camera Nazionale della moda italiana festeggia i 60 anni anche con una mostra al Palazzo Reale di Milano che celebra la creatività italiana e il made in Italy nel corso di trent'anni che sono stati fondamentali per la sua affermazione internazionale: 'Italiana. L'Italia vista dalla moda 1971-2001'. La mostra, ideata e curata da Maria Luisa Frisa e Stefano Tonchi, racconta in nove stanze la moda italiana, nelle sue manifestazioni più significative, non in modo cronologico ma tematico, con gli abiti dei grandi stilisti, gli accessori, le fotografie, che dialogano con le opere d'arte di grandi artisti, come Michelangelo Pistoletto, Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft. "Abbiamo pensato di raccontare un momento importante, quello della nascita del pret-à-porter - ha spiegato Carlo Capasa, presidente di Camera nazionale della moda italiana - lo abbiamo creato noi e così abbiamo prodotto moda per tutti.

In Italia abbiamo unito creatività, artigianato e industria e qui lo raccontiamo".