Giochi: festa e emozione a casa Goggia

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Come abbiamo seguito la gara? Con la copertina...". Il papà di Sofia Goggia, Ezio, scherza così sull' oro conquistato dalla figlia ai Giochi di PyeongChang. "Meditavo di non vederla, di vestirmi e andare a fare un giro dei colli - racconta nella sua casa di Astino, quartiere di Bergamo -. Poi mi sono detto: 'cavolo, ma se lei viene giù a 120 all'ora, con quei salti, io non devo essere all'altezza di vederla sciare?'.

Così mi sono imposto di vederla, ma il cuore non mi è mai battuto così tanto...". "Io invece ero tranquilla e fiduciosa", rivela la mamma in un video pubblicato da Bergamo News. "Sapevo che era molto concentrata in questi giorni - racconta -. Anche nelle prove aveva avuto bellissime sensazioni e ci contavo molto". Per tutta la gara la mamma l'ha incitata davanti al televisore, quasi come se sua figlia potesse sentirla. "Dicevo 'stai bene sugli appoggi, stai bella centrale, stai andando benissimo, vai bene così! Speravo andasse a prendere questa medaglia che si è davvero meritata".