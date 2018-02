Giochi: Compagnoni applaude Goggia

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Vincere un Olimpiade è il sogno di ogni sportivo. Sofia se lo merita, ha avuto giornate così così anche a questa Olimpiade, ma ce l'ha messa tutta e ha superato avversarie molto forti". Così la tre volte olimpionica Deborah Compagnoni commenta a Radio Sportiva l'oro di Sofia Goggia nella discesa libera delle Olimpiadi di PyeongChang. "Sofia ha avuto tempo di maturare e di essere al momento giusto all'Olimpiade.

Tutto quadrava, c'era stata solo la gara del superG con l'errore, ma ci sta, a volte bisogna essere perfetti e in forma proprio nel giorno della gara. Bellissimo che lo sia stata in discesa, anche perche' l'Italia non aveva mai vinto un oro olimpico al femminile in questa disciplina", proseguito l'ex campionessa dello sci."Sofia Goggia piace ai giovani, comunica bene e non si costruita un personaggio artificiale Lei è una ragazza molto intelligente e questo può far sì che possa trascinare più persone, anche giovani, alla pratica dello sci.

Penso che possa vincere anche la coppa del mondo".