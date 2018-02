Gentiloni, verificheremo trasparenza Ema

"La città, la regione e il governo stanno lavorando e continueranno a lavorare per verificare che il processo sia stato fatto con correttezza e trasparenza, perché se così non fosse non sarebbe un torto solo a Milano ma un torto all'Italia e all'Europa": così il premier Paolo Gentiloni parlando a Milano dell'assegnazione della nuova sede dell'Ema ad Amsterdam.

Davanti anche al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'inaugurazione della nuova sede del centro di ricerca Cefriel, Gentiloni ha elogiato il "gioco di squadra" per portare l'Expo 2015 a Milano ma anche quello per la candidatura per Ema. "Un gioco di squadra per Ema - ha detto il premier - che, al di là di facili battute di sapore talora elettoralistico, ha portato risultati. Milano è arrivata nella finalissima, quando tutti all' inizio davano per vittoriosa la capitale slovacca. Tutti pensavano che la Germania avrebbe distribuito le carte, ma le cose sono andate diversamente". Gentiloni ha assicurato che "adesso con lo stesso spirito e capacità di fare squadra, senza battute elettoralistiche", l' Italia agirà in Europa per capire come è maturata veramente l' assegnazione dell'Agenzia del Farmaco ad Amsterdam.

Sull'Ema non c'è una contrapposizione Milano contro Amsterdam - ha detto Giovanni La Via (Ppe), relatore per la commissione ambiente del Parlamento europeo che partecipa alla missioni di domani del Pe nella capitale olandese -, non è una rivincita di una partita di calcio che abbiamo perso al primo tempo. Si tratta semplicemente di andare a vedere se ad Amsterdam ci sono le condizioni per garantire l'operatività dell'agenzia, che è interesse dei cittadini europei, per avere farmaci avanzati e in grado di controllare tutte le malattie che abbiamo di fronte.

"Domani ad Amsterdam vogliamo vedere quali sono le condizioni nelle quali dovrà operare l'agenzia Ema, se ci sono tutte quelle premesse che erano state messe sul tavolo dal governo olandese oppure se c&rsquoè qualcosa di diverso e corrispondente, in questo caso - ha aggiunto La Via - ovviamente faremo le nostre valutazioni e usciremo chiaramente dicendo che non ci potrebbero essere le condizioni di operatività che invece il governo olandese ha promosso".

Acquisire dalla Commissione Ue "tutti i dettagli" dell'offerta formulata dall'Olanda per ospitare la sede dell'Ema in uno spirito di "mutua e sincera cooperazione" tra le istituzioni: questa la richiesta formulata dal presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani in una lettera inviata a Jean-Claude Juncker. Per consentire al Parlamento di decidere sulla questione con piena cognizione di causa, Tajani chiede che il Pe possa visionare anche le informazioni classificate come 'confidenziali'.