Gattuso, non sottovalutare il Ludogorets

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 21 FEB - Il 3-0 dell'andata "è bugiardo", quindi Rino Gattuso esorta il suo Milan a non sottovalutare il Ludogorets. "In Bulgaria abbiamo sofferto nei primi 25' e siamo stati fortunati a trovare il gol prima dell'intervallo - ha ricordato alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League -. Non bisogna scherzare con il fuoco, ci possono mettere in grandissima difficoltà. E' sbagliato pensare che la qualificazione sia già conquistata. E' giusto far giocare gente d'esperienza, ma farò riposare qualcuno". "Da giocatore mi è successo di vincere 3-0 e sapete tutti come è andata… Quindi piedi per terra", ha aggiunto l'ex mediano ricordando la rimonta subita contro il Deportivo La Coruna, e assicurando che è presto per pensare a vincere il torneo. "Dobbiamo concentrarsi su domani, in Europa c'è anche la componente dei sorteggi, bisogna essere fortunati e beccare squadre alla portata o non in forma - ha tagliato corto -. Non possiamo sbagliare, né in campionato, né in Europa League, né in coppa Italia".