St. Vincent in Italia, data unica Milano

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Torna in Italia la cantautrice e musicista americana Annie Clark in arte St. Vincent, che il prossimo 27 giugno porterà al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) il suo 'Fear the Future Tour'.

Nella data unica, a tre anni di distanza dall'ultimo passaggio in Italia, l'artista presenterà le tracce dell'album 'Masseduction', pubblicato a ottobre, in cui sono trattati il potere, il sesso, nonché il difficile rapporto con le attenzioni pubbliche per la sua relazione con l'ex fidanzata, la modella e attrice Cara Delevingne.

Dopo quattro album solisti e 'Love This Giant' con David Byrne, St. Vincent ha lavorato all'ultimo disco con il produttore Jack Antonoff (Lorde, Taylor Swift) ospitando tra gli altri il sassofonista Kamasi Washington e i cori del duo Tuck & Patti, zii dell'artista.

I biglietti del suo concerto saranno disponibili in prevendita su Ticketone dal 23 febbraio.