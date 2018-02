Scontro con 5 auto su A8, nessuno grave

(ANSA) - OLGIATE OLONA (VARESE), 20 FEB - Cinque auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sull'autostrada A8, direzione Milano, all'altezza del km 21, in corrispondenza di Olgiate Olona (Varese), poco dopo le venti di questa sera. A quanto si è appreso nessuna delle persone coinvolte nel sinistro, soccorse da personale del 118 e dai vigili del fuoco del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate (Varese), sarebbe rimasta ferita in modo grave. Due delle auto che, per cause ancora da accertarsi, dopo essersi scontrate sono finite contro le barriere perimetrali, sono state rimosse anche con l'ausilio dei vigili del fuoco. Tre i chilometri di coda segnalati sulla A8, intorno alle 21.