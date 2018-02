Ong Humans of Fashion contro molestie

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Arriva in Italia l'ong Humans of Fashion Foundation, appena fondata dalla modella Kristina Romanova e dall'avvocatessa Antoniette Costa, che il 22 febbraio saranno a Milano per presentare il loro progetto, nato per creare una piattaforma che fornisca consigli e unisca i professionisti dell'industria della moda che hanno subito molestie sessuali, abusi, violenze e scorrettezze nel settore, mettendoli in contatto con consulenti, professionisti legali e network di sostegno sovvenzionati e offerti gratuitamente.

Grazie a un'applicazione volta a offrire consigli in tempo reale, Humans of Fashion Foundation si propone di fornire un approccio rivoluzionario per riuscire a trattare e prevenire le molestie sessuali e gli abusi nell'industria della moda.