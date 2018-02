Lite per donna contesa, indagato 21enne

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - E' stato indagato per tentato omicidio il 21enne che ieri ha accoltellato all'addome un 37enne in piazza Bolivar, a Milano, al termine di una lite scoppiata per una donna contesa. Il medico ha spiegato agli investigatori del commissariato Porta Genova che il fendente ha sfiorato il ventricolo e l'uomo ha rischiato seriamente di morire sul posto.

Gli agenti avrebbero voluto arrestarlo ma la Procura ha stabilito che non c'erano i termini.

Il 37enne, attualmente in prognosi riservata, è stato invece indagato per lesioni gravissime perché lo sfregio riportato dal 21enne al volto potrebbe essere permanente. Secondo i dottori, infatti, difficilmente potrà essere eliminato dalla chirurgia estetica. I due hanno precedenti ma si ritiene credibile la ricostruzione della lite per una donna: gli agenti sostengono che non si tratti di una versione di copertura per nascondere un altro movente.