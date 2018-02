(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Il centrodestra e' a 'zero virgola qualcosa dal 40%, il 40% con questa legge elettorale rappresenta la possibilità di avere una maggioranza sia alla Camera sia al Senato per poter fare un governo stabile per cinque anni. Pd e M5S non possono piu' pensare di raggiungere il 40%". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo a un incontro con Assolombarda, a Milano, aggiungendo che ormai "il Pd e' fuori dalla competizione"