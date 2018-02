Berlusconi,Ema a Italia con me a governo

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Sull'assegnazione della nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), "hanno deciso un certo giorno a Bruxelles, dove non c'era il sindaco di Milano, non c'era il ministro della Salute, non c'era il ministro degli Esteri e non c'era il presidente del Consiglio e l'hanno assegnata con sorteggio: se dovessimo andare noi al governo, e non succederà niente nel frattempo, garantisco che l'agenzia tornerà a noi perché in Europa ho vinto tante battaglie". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, che parlando agli imprenditori di Assolombarda ha rivendicato il successo del metodo con cui è stato nominato Mario Draghi alla guida della Bce.

"Anche se la Merkel aveva un altro nome - ha ricordato l'ex premier -, ma ho contattato i capi di Stato e di governo uno ad uno. In Europa si fa così, bisogna farsi valere".