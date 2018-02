Baglietto, nuova commessa per un 40m

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Nuova commessa per Baglietto, storico cantiere con sede a La Spezia, per un 40m RPH in alluminio. L'imbarcazione, sviluppata su una nuova piattaforma, porta la firma di Horacio Bozzo per le linee esterne; gli interni saranno sviluppati dall'architetto Achille Salvagni.

"È il secondo progetto, dopo il 54m la scorsa estate, completamente custom e per il quale abbiamo sviluppato due piattaforme - commenta Michele Gavino, ceo di Baglietto - a dimostrazione delle volontà del cantiere di perseverare nel rinnovamento tecnico e nello sviluppo della ingegneria navale".

Il 40m si aggiunge ai progetti in costruzione presso il cantiere spezzino: oltre al 54m, un 55m T-Line dislocante in acciaio e alluminio, un 43m Fast Line e un nuovo 48m T-Line gemello dell'ultimo varo 'Andiamo'. Gamma Baglietto include, nella Fast Line, anche un progetto di 38m; 41m, 44m, 50m e 55m disegnano la più moderna V-Line mentre 2 progetti di 43m e 62m completano la linea tradizionale (T-Line) in acciaio e alluminio.