Sala: 'Air Italy occasione per Milano'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - "La scelta della neonata Air Italy di porre la sua base operativa all'aeroporto di Malpensa rappresenta per Milano un ottimo risultato". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato il piano presentato dalla nuova compagnia aerea.

"Questa nuova operazione rappresenta un'occasione di sviluppo, che Milano non ha mai avuto finora per il settore del trasporto aereo - ha aggiunto -. La prospettiva che si apre è il rafforzamento della vocazione e del posizionamento internazionale di Milano". Per il sindaco si tratta "di una vittoria di Sea e una vittoria del Comune di Milano, che ha partecipato attivamente a questa battaglia per far sì che Air Italy scegliesse Malpensa come suo hub di riferimento - ha concluso - e che portasse sul nostro territorio investimenti, nuovi aerei e nuova occupazione".