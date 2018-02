Libri: 'Helios. La Leggenda del lupo'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Una spy story con un linguaggio crudo e diretto ambientata nel Medioevo delle eresie e della lotta tra papato e impero, che vede in palio la stessa sopravvivenza della Chiesa di Roma e ha come protagonista un assassino. È questa, in sintesi, la narrazione, spesso colloquiale come fosse una specie di testamento-epistola, di 'Helios. La leggenda del Lupo' il primo romanzo del giornalista Marco Ronchetto, 47 anni. Il libro, uscito in questi giorni, è edito da Armando Curcio Editore (405 pagg., 14.90 euro).

La collocazione è nel XIII secolo tra Provenza e Piemonte: un sicario al servizio della fede cattolica si infiltra a Montségur, ultima roccaforte degli eretici catari ai piedi dei Pirenei, a caccia del loro tesoro segreto, che potrebbe mettere a rischio lo stesso dogma romano. Con lui una misteriosa e conturbante ragazza muta e un lupo; contro di lui gli uomini dell'imperatore Federico II di Svevia in un'avventura "heavy metal".