Intesa tutela lavoro in appalti e gare

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Il Comune di Milano e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un protocollo d'intesa per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti e per il contrasto delle gare al massimo ribasso.

L'intesa è stata sottoscritta dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dall'assessore alle politiche per il lavoro, attività produttive e Commercio, Cristina Tajani, e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil.

Il segretario generale della Camera del lavoro di Milano, Massimo Bonini, ritiene che si tratta di un accordo che "conferma quale criterio principale l'offerta economicamente più vantaggiosa che contrasta le gare al massimo ribasso". L'accordo può avere "rilevanza anche a livello nazionale", afferma il segretario generale Cisl Milano metropoli, Danilo Galvagni. Per il segretario generale della Uil Milano e Lombardia, Danilo Margaritella, è fondamentale "il coinvolgimento dei sindacati in caso di cambio di appalto".