Basket: Di Bella gioca nonostante lutto

(ANSA) PAVIA, 19 FEB - Sua madre Antonia è morta improvvisamente poche ore prima. Ma Fabio Di Bella, 39 anni, playmaker e capitano della Winterass Omnia Pavia (formazione che partecipa al campionato di basket di serie B, girone A), ha voluto essere ugualmente in campo al fianco dei suoi compagni nella partita che la formazione pavese ha giocato ieri sera in casa contro Alba. Il contributo di De Bella è stato importante nella vittoria ottenuta da Pavia con il punteggio finale di 73-52. I tifosi della curva hanno dedicato uno striscione alla mamma del capitano; un mazzo di fiori è stato posto sulla poltroncina dalla quale la signora Di Bella seguiva alla domenica le partite del figlio. Al termine della partita i tifosi hanno dedicato più di un coro a Fabio, che ha lasciato in lacrime il parquet.