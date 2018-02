Consob dà via libera ad aumento Creval

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - La Consob ha dato il via libera all'aumento di capitale da 700 milioni di Creval, che partirà lunedì per chiudersi l'8 marzo. Considerando che si tratta della prima operazione del genere dall'entrata in vigore delle nuove norme a difesa dei risparmiatore, la Mifid2, e vista la sua particolarità, l'autorità di vigilanza ha pubblicato un 'richiamo' affinché venga fatta 'particolare attenzione' al tipo di clientela a cui verrà offerta la sottoscrizione delle azioni.

Anche la Banca d'Italia continuerà a 'marcare stretto' il Creval dopo l'aumento di capitale, con un monitoraggio semestrale la cui prima verifica avverrà proprio dopo la chiusura dell'operazione.